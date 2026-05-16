女優の飯島直子が、姉妹旅行の様子を披露し反響を呼んでいる。１６日までにインスタグラムに「こんにちは」と書き出すと、「江戸は晴天暑くなりそうです沖縄はそうそうに梅雨入り夏までカウントダウンですねあぁ、、、またあの猛烈な夏がくるかとおもうと想像しただけで熱中症。みんな十分に気をつけようね」と呼びかけた。続けて「ｂｙｔｈｅｗａｙ」（ところで）と記すと、「誘われては聞こえないフリ予定