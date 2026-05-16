アシックス社が１５日、２大会連続Ｗ杯メンバー入りしたＤＦ冨安健洋が自らの言葉で現在の心境を明かすスペシャルムービー「ＭＹＷＡＹ」〜Ｍｏｖｅｙｏｕｒｂｏｄｙ，ｍｏｖｅｙｏｕｒｍｉｎｄ〜を公開した。映像の中では「それは、与えられたものにしか見ることができない景色。選ばれたものにしか歩めない道。いつからか歩みを進めていたその道はどこまで続いているのか、その道の先にどんな景色が待っているの