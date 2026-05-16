◆バスケットボール女子国際強化試合日本代表―ラトビア代表（１６日、神奈川・横浜ＢＵＮＴＡＩ）世界ランク１０位の日本は同３５位のラトビアと対戦し、前半を５０―３２と１８点リードで折り返した。日本は高田真希（デンソー）、渡嘉敷来夢（アイシン）、舘山萌菜（もな、日立ハイテク）、田中こころ（ＥＮＥＯＳ）、林咲希（富士通）が先発した。開始１７秒で高田がゴールを奪い先制。ＷＮＢＡからドラフト指名を受