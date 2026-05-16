【モデルプレス＝2026/05/16】タレントの小倉優子が5月15日、自身のInstagramを更新。中学2年生の長男への弁当を公開した。【写真】42歳3児のママタレ「お肉、揚げ物多め、白米一合」中2野球部長男への弁当4種◆小倉優子、中2長男への弁当公開小倉は「中学二年生 野球部男子のお弁当です」とコメント。3つにわかれた弁当箱にミートボール・揚げ物、アスパラガスの肉巻き、ひじきなどが詰められたもの、そぼろご飯にフライやフルー