【新華社ウルムチ5月16日】中国新疆ウイグル自治区のタリム砂漠道路の両側では現在、作業員による植栽が進み、乾燥に強い低木の梭梭（ソウソウ）やギョリュウ50万株が順調に根付き、同道路の生態防護プロジェクトの新たな「守護者」となっている。全長522キロのタリム砂漠道路は、中国初のタクラマカン砂漠を南北に縦断する自動車道路であり、世界最長の流動性砂漠を貫く道路の一つでもある。砂漠の石油・天然ガス探査・開発を