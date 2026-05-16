アメリカのトランプ大統領はイランへの攻撃をめぐり、イラン側のここまでの耐久力を過小評価していたわけではないと主張しました。司会者「イランの耐久力を過小評価していたのですか」アメリカトランプ大統領「過小評価なんてしていない。我々は信じられないほど強烈な攻撃を加えた」トランプ大統領は15日に放送されたFOXニュースのインタビューでこのように述べ、これまでに行った攻撃でイランに多大な打撃を与えていると強調