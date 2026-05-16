事故の前、運転手の異変に気付いたソフトテニス部の部長が、部員に向けLINEで「大切な人に連絡しとけ」とメッセージを送っていたことが分かりました。【アンケート結果】部活移動時の交通手段に“個別ルール”は？バス車内は緊迫…生徒から保護者への連絡相次ぐ部活動の遠征中に、高校生を乗せたマイクロバスがガードレールに衝突した事故。車内の緊迫した状況が明らかになってきました。運転手である若山哲夫容疑者（68）の異変に