公開中の染谷将太（33）の主演映画「廃用身」（吉田光希監督）の公開記念舞台あいさつが16日、東京・千代田区のTOHOシネマズ日比谷で行われた。老齢期医療や介護の現場で、廃用身（まひなどにより、回復の見込みがない手足のこと）をめぐる若き医師と患者、その家族のあり方を問う作品。作品が「衝撃作」なのとからめて「最近、衝撃的だったことは何か」との質問がとんだ。染谷は「撮影で地方に何カ月も行った。そうしたら大阪で3