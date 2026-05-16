午後8時22分ごろ、宮城県で最大震度5弱を観測する地震がありました。東北新幹線は地震の影響で一時、運転を見合わせました。【写真で見る】地震後の仙台駅の様子駅員のもとに集まる人々の姿も「結構揺さぶられた」地震後の仙台駅の様子は15日午後9時過ぎに撮影されたJR仙台駅の映像には、駅員のもとに集まり、説明に耳を傾ける人々。午後8時22分頃、宮城県沖を震源とする地震が発生。安全確認のため、東北新幹線は東京駅〜新青