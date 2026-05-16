10万人に1人の難病と診断された俳優の間瀬翔太（40）が16日、自身のSNSを更新。40歳の誕生日を迎えたことを報告した。【写真】間瀬翔太、顔面が腫れあがり…当時＆40歳のショット投稿で「33歳の時に急に脳出血で倒れて、調べてみたら10万人に1人の難病。頭を開いて手術をして、今は後遺症と戦う障害者になりました」と自己紹介。「毎晩『明日も目が覚めます様に。』と願いながら寝てた」とつづり、「そんな僕も気づいたら無事