大ヒット映画「サタデー・ナイト・フィーバー」（1977年）や「グリース」（1978年）などに出演して70年代に一世を風靡した米俳優ジョン・トラボルタ（72）が15日、南フランスで開催中のカンヌ国際映画祭で生涯功労賞にあたる名誉パルムドールをサプライズ授与され、「オスカーを超えるものだ」と涙ながらに語った。トラボルタは、監督デビュー作となる自身が1997年に発表した航空業界の黄金時代を舞台にした絵本「Propeller One−W