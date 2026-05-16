料理家でインフルエンサーの、ぐっち夫婦が16日、SNSで「このたび、我が家に新しい命が誕生しました」と第2子誕生を報告した。「産声を聞いた瞬間、無事に会えた安心感と、元気に産まれてきてくれた嬉しさに、涙があふれました。支えてくださった皆さま、応援してくださった皆さま本当にありがとうございます。もうすぐ3歳になるお兄ちゃんと、新しく始まる4人での毎日はきっと慌ただしくにぎやかで、どんな生活になるのか…と今か