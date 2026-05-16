第９回「黒髪大賞」（柳屋あんず油Ｐｒｅｓｅｎｔｓ）授与式が１４日、行われ、林芽亜里、白鳥玉季とともに、スピードスケート女子で通算１０個の五輪メダルを獲得した高木美帆さんが登壇した。試合の時は髪の毛を結んだりまとめており、下ろした姿は珍しい。「自然にカール」する髪質だといい、サラサラの黒髪ロングヘアの毛先は、この日も少しクルン。ブラウンからグレー、オレンジ…とグラデーションが美しいドレス姿で登場