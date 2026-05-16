日本ライフル射撃協会は32年ぶりに日本で開催されるアジア大会（9月19日〜愛知・名古屋）の日本代表内定選手19人（男子10人・女子9人）を15日に発表した。※正式な決定は日本オリンピック委員会からの通知をもって確定される。9月開幕アジア大会（愛知・名古屋）競技スケジュールを発表43競技、460種目が実施32年ぶりの日本開催男子では10mエアライフルと50mライフル3姿勢にリオ、東京、パリの五輪3大会連続出場の岡田直也（