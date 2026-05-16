タレント南明奈（37）が16日、自身のインスタグラムを更新。夫の濱口優（54）との誕生日ショットを披露した。南は「昨日5月15日で37歳になりました」と書き出し、「毎年恒例のサーティワンのアイスケーキでお祝いしてもらいましたプリンセスが可愛い」とつづった。顔を寄せ合う夫婦のツーショットにファンからは「おめでとう」「素敵なご夫婦」「年の差18歳もあるようには見えないねー」「37歳楽しみましょ」「これからも仲良し