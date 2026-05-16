主演・白洲迅×ヒロイン・桜井日奈子による禁断のリベンジ・ラブサスペンス『余命３ヶ月のサレ夫』。5月15日（金）に放送された第4話のラストでは、主人公の妻・高坂美月（桜井日奈子）に、彼女の母・加納彩美（筒井真理子）が会いにやって来る展開が描かれた。どこか不気味さ漂う彩美をベテラン俳優の筒井真理子が絶妙に演じ、さらなる波乱を予感させる展開となっていた。【映像】シタ妻の母が怖すぎる！戦慄の対面シーン◆「相変