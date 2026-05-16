[5.15 U17アジア杯準々決勝 日本 5-0 タジキスタン ジェッダ]世界で勝てるチームと個人を目指すために何が必要で、何が足りていないのか。U-17日本代表はAFC U17アジア杯サウジアラビア2026の8強へと進み、今年11月から開催されるU-17ワールドカップの出場権も手に入れた。次なるターゲットはアジア王者ということになるのだが、ただそれだけを目指すわけではない。「選手たちにはハーフタイムに『これじゃ物足りない』という