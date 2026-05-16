[5.15 U17アジア杯準々決勝 日本 5-0 タジキスタン ジェッダ]AFC U17アジア杯サウジアラビア2026は15日に準々決勝を迎え、U-17日本代表はU-17タジキスタン代表と対戦。5-0の大勝を飾った。10番を背負うMF北原槙(FC東京)は決勝ゴールとなった先制点と2点目を奪い、チームを勝利に導く大活躍を見せ付けた。だが、取材ゾーンに現れた北原に浮かれたムードはなかった。「前半のチームはぬるかった。自分も含めて、ぬるい」この試