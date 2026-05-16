2026年5月19日(火)から21日(木)までの3日間、京浜東北線ユーザーの方は日中の移動に注意が必要です。JR東日本は、田端〜田町間で大規模なメンテナンス作業および不要設備の撤去工事を実施します。この影響で、当該区間の快速運転が10:30頃〜15:30頃まで中止となり、京浜東北線の列車は山手線の線路を使用して各駅停車として運転されます。異例となる日中工事のタイムスケジュールや運行経路の変化、そして「なぜ夜間ではなく日中に