[5.16 J2・J3百年構想リーグ EAST-B第17節](JITス)※16:00開始<出場メンバー>[ヴァンフォーレ甲府]先発GK 1 河田晃兵DF 2 井上樹DF 3 野澤陸DF 20 遠藤光MF 7 荒木翔MF 8 安田虎士朗MF 24 佐藤恵介MF 26 佐藤和弘MF 27 武井成豪FW 14 藤井一志FW 32 太田龍之介控えGK 97 東ジョンDF 4 山本英臣MF 6 小林岩魚MF 16 林田滉也MF 19 水野颯太MF 25 平塚悠知MF 96 黒川淳史FW 10 内藤大和FW 29 大島康樹監督渋谷洋樹[FC岐阜]先発G