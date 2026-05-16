[5.16 J1百年構想リーグ EAST第17節](Ksスタ)※14:00開始主審:椎野大地<出場メンバー>[水戸ホーリーホック]先発GK 34 西川幸之介DF 2 ダニーロDF 4 牛澤健DF 17 板倉健太MF 3 大崎航詩MF 7 大森渚生MF 10 渡邉新太MF 11 鳥海芳樹MF 19 仙波大志MF 70 マテウス・レイリアFW 9 根本凌控えGK 21 松原修平DF 5 井上聖也MF 8 加藤千尋MF 24 山崎希一MF 33 安藤晃希MF 39 山本隼大MF 82 川上航立FW 20 パトリッキFW 29 多田圭佑監