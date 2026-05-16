[5.16 J2・J3百年構想リーグ EAST-B第17節](とうスタ)※14:00開始主審:本多文哉<出場メンバー>[福島ユナイテッドFC]先発GK 1 上田智輝DF 5 當麻颯DF 19 藤田仁朗DF 23 安在達弥DF 29 土屋櫂大MF 6 上畑佑平士MF 10 針谷岳晃MF 14 中村翼FW 9 清水一雅FW 32 永長鷹虎FW 40 樋口寛規控えGK 22 吉丸絢梓DF 17 藤谷匠DF 77 千葉虎士MF 7 芦部晃生MF 8 岡田優希MF 20 泉彩稀MF 30 狩野海晟MF 96 吉田陣平FW 11 三浦知良監督寺田周