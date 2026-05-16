[5.16 J2・J3百年構想リーグ WEST-A第17節](デンカS)※14:00開始主審:中井敏博<出場メンバー>[アルビレックス新潟]先発GK 23 吉満大介DF 25 藤原奏哉DF 26 佐藤海宏DF 34 藤原優大DF 77 舩木翔MF 8 白井永地MF 17 シマブク・カズヨシMF 22 新井泰貴MF 30 奥村仁MF 46 笠井佳祐FW 18 若月大和控えGK 71 内山翔太DF 3 加藤徹也DF 5 舞行龍ジェームズDF 15 早川史哉DF 24 森璃太DF 38 森昂大MF 28 島村拓弥MF 40 石山青空MF 48