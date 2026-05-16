北海道コンサドーレ札幌は15日、FWティラパットがタイ代表に選出されたことを発表した。初招集となる。19歳のティラパットはパトゥム・ユナイテッド(タイ)からの期限付き移籍で今季加入。ここまで8試合1得点となっている。A代表入りに際して以下のようにコメントした。「自分の夢でもあったタイ代表に初めて選出された事をとても嬉しく思います。自分の力がどこまで通用するか非常に楽しみです。持っている力の全てをタイ代表