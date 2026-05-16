イングランド・プレミアリーグのマンチェスター・ユナイテッドは15日、所属するオランダ代表DFマタイス・デ・リフトが背中の手術を受けたと報告した。デ・リフトも自身のインスタグラムを更新し、「ワールドカップを欠場することになり残念」と投稿。オランダは北中米ワールドカップ（W杯）で、日本と同じグループFに入っており、6月14日の初戦で対戦する。 ■所属のマンUが発表 日本ではMF三笘