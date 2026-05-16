演歌歌手の石川さゆり（68）が16日放送のTOKYOFM「NOEVIR Color of Life」（土曜前9・00）にゲスト出演。プライベートについて語った。10代から紅白歌合戦に出場し続ける石川。年越しを長女と過ごしたことはなかったといい「そういう宿命ですよね」とポツリ。「彼女が生まれた時ももちろんそうですし、年が過ぎて紅白が終わって家に帰るということがずっと続いてきた」と振り返った。しかし、新型コロナの流行時、紅白後の