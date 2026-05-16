【能登はやさしや土までも・７】奥能登の歴史の中でもひときわ隆盛していたのが「北前船」の時代だ。近世から近代にかけ、西日本から北海道までを往来した船が運んだ豊かな文化の痕跡が残り、能登半島を「辺境の地」とする従来の歴史の見方も一変させた。繁栄の象徴だけに、地震が残した傷痕は今なお深い。（読売新聞文化部記者・多可政史）２０２４年元日の能登半島地震の文化財被害の中でも、１階部分が押しつぶされた茅葺（