◇プロ野球セ・リーグ 阪神ー広島（16日、甲子園）阪神が初回に2点を先制しました。対する広島の先発は森下暢仁投手。先頭の郄寺望夢選手がライトへのヒットで出塁すると、盗塁でチャンスを拡大します。続く中野拓夢選手も四球で出塁すると、森下翔太選手はセンターフライに倒れるも、ランナーたちが好走塁。1アウト2、3塁とチャンスを拡大します。この場面で打席に向かった佐藤輝明選手は2球で追い込まれるも、ボールを見極