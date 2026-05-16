米メディア「ドジャースウェイ」は１５日（日本時間１６日）、「エドウィン・ディアスの闘鶏騒動後、ＭＬＢファンはドジャースがひいきされていると叫んでいる」との記事を配信した。プエルトリコ出身で右ヒジ手術のためリハビリ中のディアスが違法闘鶏に関わったと米全国紙「ＵＳＡトゥデイ」が報じた。ディアスはケンタッキーダービーの騎手であるホセ・オルティスとイラド・オルティス・ジュニア兄弟とともに２月に母国で