◆パ・リーグ日本ハム―西武（１６日・エスコンフィールド）日本ハムが初回に３点を先制した。西武先発は隅田と発表されていたが、試合開始前に急きょ佐藤爽に変更。想定外の投手だったが、初回に攻略した。２死から万波が四球を選んで出塁すると、続くレイエスが先制の右翼線適時二塁打。さらに続く野村が左中間へ６号２ランを放ち、３点のリードを奪った。