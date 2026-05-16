◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日―ヤクルト（１６日・バンテリンドーム）中日が６試合ぶりに先制した。初回１死から板山祐太郎内野手が四球。続く村松開人内野手が右中間フェンス直撃の適時三塁打を放ち、リードを奪った。さらに２死三塁で、石伊雄太捕手が左中間への適時二塁打。リーグトップに並ぶ５勝目を目指す大野雄大投手を援護した。チームは１分けを挟み、４連敗中。１週間前に大野が４勝目を挙げた９日の巨人戦（バンテ