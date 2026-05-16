ＪＲＡは５月１６日、京都３Ｒで４着に入ったアクアアイに騎乗していた岩田望来騎手＝栗東・フリー＝を、日本ダービーが行われる週の５月３０日と３１日の２日間、騎乗停止処分とした。同レースの最後の直線で、岩田望騎手が乗ったアクアアイが外側に斜行。これにより、ルナフィオーレ（７着）、メイショウユウゲン（１３着）、タワワ（１５着）の進路が狭くなる事象が発生した。