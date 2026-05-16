元「モーニング娘。」の譜久村聖が１６日までに自身のＳＮＳを更新。「モー娘。」新メンバーとの２ショットをアップした。インスタグラムで「モーニング娘。新メンバーの＃杉原明紗ちゃんと初めてご挨拶（あいさつ）した日の写真」とつづり、杉原明紗（めいさ、１４）との２ショットをアップ。「元気よく挨拶してくれて私も挨拶すると、母音が一緒ですね！って言ってくれました笑頑張って共通点を見つけてくれたんでしょうか