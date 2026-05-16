◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―ＤｅＮＡ（１６日・東京ドーム）ＤｅＮＡが初回に３番・筒香嘉智内野手の３号ソロで先制した。ＤｅＮＡは１４日の中日戦（横浜）で初回に５点を挙げてから、同試合の８回まで７イニング、１５日の同カードは延長１２回０―０の引き分け、１６日の巨人戦は０―２で完封負けで計２８イニング続いていたゼロ行進がようやくストップした。筒香は上半身のコンディション不良による離脱から１２日に１