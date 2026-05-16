お笑いコンビ「ダウンタウン」のインターネット配信サービス「ＤＯＷＮＴＯＷＮ＋（ダウンタウンプラス）」の公式Ｘ（旧ツイッター）が１６日に更新され、同日夜の生配信に出演を予定していた松本人志が、体調不良のため不参加になると伝えた。「【重要】本日２０：００〜『第６回入学試験「ＯＩＵ」生配信』出演者変更のお知らせ」と題して報告され、「本日２０：００より配信を予定しております『第６回入学試験「ＯＩＵ」生