サザン・ソウルを代表する歌手クラレンス・カーターさんが死去した。90歳だった。遺族関係者によると、ステージ4の前立腺がんに加え、肺炎と敗血症を患っていたという。 【写真】日本でも名作アニメ楽曲を手がけた作曲家・ピアニストが死去 カーターさんは「スリップ・アウェイ」「パッチズ」「ストロウキン」などのヒット曲で知られ、1960～70年代のR＆Bシーンを象徴する存在と