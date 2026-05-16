森永乳業（東京都港区）が、1994年12月に誕生した「森永アロエヨーグルト」シリーズの新商品「アサイーボウル＆ヨーグルト Powered by 森永アロエ」を4月に新発売しました。新商品は「いいアロエは、いい畑から」というブランドコンセプトの「森永アロエヨーグルト」の新しいおいしさを楽しめる「Powered by森永アロエ」シリーズの第1弾になります。今回、ビタミンやミネラル、食物繊維を豊富に含むアロエと、ポリフェノールやカ