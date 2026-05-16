チュニジア代表の19歳MFルーイ・ファルハトが招集拒否かチュニジア代表を率いるサブリ・ラムシ監督が、2026年ワールドカップ（W杯）メンバーへの招集を拒否したドイツ2部カールスルーエのMFルーイ・ファルハトに対して激怒している。フランスメディア「RMC」が報じた。チュニジア代表は現地時間5月15日、本大会に臨む26人のメンバーを発表した。しかし、そこに含まれる予定だった19歳のファルハトの名前が急遽除外される前代未