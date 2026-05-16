トランプ米大統領が台湾への武器売却に関して中国の習近平国家主席と「非常に詳細に（in great detail）」議論したと明らかにし、米国が44年間にわたり堅持してきた「台湾政策」を変更するのではとの懸念が強まっている。トランプ大統領は15日（現地時間）、2泊3日間の中国訪問を終えて帰国する大統領専用機内で、取材陣から「1982年にレーガン大統領が台湾への武器売却に関して米国は中国と協議しないと約束したが、あなたは（習