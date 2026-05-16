【新華社北京5月16日】中国の王毅（おう・き）共産党中央政治局委員・外交部長は15日、メディアに中米首脳会談の関連状況を紹介し、台湾問題について「米国が実際の行動で台湾海峡の平和と安定を維持することを希望する」と述べた。王氏は次のように表明した。台湾問題は中国の内政である。われわれは米国が「一つの中国」原則と中米間の三つの共同コミュニケを順守し、果たすべき国際義務を履行することを希望している。