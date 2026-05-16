【新華社北京5月16日】中国の王毅（おう・き）共産党中央政治局委員・外交部長は15日、トランプ米大統領の中国訪問中に行われた中米首脳会談についてメディアに説明し、「一連の共通認識に達した」と表明した。王氏は次のように述べた。習近平（しゅう・きんぺい）主席とトランプ大統領は中米関係や世界の平和・発展に関する重要な課題について率直的で深く、建設的かつ戦略的な意思疎通を行い、二つの大国が正しく付き合う道