◇プロ野球セ・リーグ巨人ーDeNA(16日、東京ドーム)DeNAが筒香嘉智選手のソロホームランで先制しました。筒香選手は初回、2アウトで打席がまわると巨人先発・ウィットリー投手の5球目の変化球を捉え、ライトスタンドへ今季3号のソロホームランを放ちました。先制したDeNAは13日の中日戦の初回以来29イニング、3試合ぶりの得点となりました。