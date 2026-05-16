◇プロ野球パ・リーグロッテ-オリックス(16日、ZOZOマリン)ロッテの佐藤都志也選手に試合開始早々ハプニングが起こり、一時試合が中断する事態となりました。この日の先発バッテリーは田中晴也投手と佐藤選手。初回、先頭打者に対し、先発の田中投手が3球でカウント1-2と追い込みます。すると4球目の決め球フォークがひっかかりベース手前でワンバウンド。大きく跳ねたボールは、体を預け止めにいった佐藤選手の喉付近に当たりま