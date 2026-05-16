◇インターリーグドジャース6―0エンゼルス（2026年5月15日アナハイム）ドジャースは15日（日本時間16日）、エンゼルスとの「フリーウエーシリーズ」初戦に6―0で快勝し、3連勝。24年から続いていたエ軍戦の連敗を7で止めた。4―0で迎えた6回、7番のT・ヘルナンデスが貴重な追加点となる5号2ランを放った。4月15日のメッツ戦以来1カ月、出場24試合ぶりの本塁打だった。ベンチに戻るとひまわりの種で祝福され、笑顔がはじ