【NASCAR】第12戦 Go Bowling at The Glen（日本時間5月11日／ワトキンス・グレン・インターナショナル）【映像】コース上で起きた謎のハプニング（実際の様子）全米で高い人気を誇るストックカーレースNASCARで、接触などのインシデントがないにもかかわらず、突如としてイエローコーションが発出。状況が判然としない謎のハプニングに中継も混乱する一幕があった。レース40周目、各マシンが周回を重ねるなか、突如としてイエ