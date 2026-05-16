落語家の笑福亭鶴瓶（74）が15日放送のMCを務めるTBS系「A−Studio＋」（金曜後11・00）に出演。超人気歌舞伎俳優の父について語った。この日のゲストは歌舞伎俳優の十三代目市川團十郎白猿。團十郎が十代の頃から親交があるという鶴瓶は「お父さんはまたほんまにええ人で」と團十郎の父である十二代目市川團十郎さん（13年死去）に言及、團十郎も「おおらかで」と目を細めた。鶴瓶は「俺も緊張したけれど、凄い素敵な人や