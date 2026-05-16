新潟ダート６Ｆ戦で相棒の末脚を引き出した。１６日の新潟７Ｒで、河原田菜々騎手（２１）＝栗東・渡辺＝が５番人気シャンハイナイトに騎乗し、豪快な追い込み一気を決めた。道中は後方３番手を追走。直線で外へ持ち出すと、ひと追いごとにグングン加速して前をまとめてかわし去った。今年のＪＲＡ２勝目、同通算２６勝目。２月２８日の小倉３Ｒ（ミキノバカラ）以来となる美酒に、河原田は「理想は砂をかぶらない形だったので