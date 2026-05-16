埼玉県警のみが配備「R34 GT-Rパトカー」展示へ埼玉県深谷市の「ふかや花園プレミアム・アウトレット」で2026年5月31日（日）、体験型イベント「はたらくクルマ大集合！」が初開催されます。【ほかにも目玉車両が！】展示される「GT-Rパトカー」「高機動車」「消防ポンプ車」などを写真で見る本イベントには警察や消防、自衛隊、JAFのほか、ごみ収集やリサイクル業務を手掛けるクリーンシステム（埼玉県さいたま市）の5団体・