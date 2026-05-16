チャーハンとラーメンのセット、略して“チャーラー”。愛知で親しまれるこのセットメニューを愛してやまない現地在住のライター・永谷正樹が、地元はもちろん、全国各地で出合ったチャーラーをご紹介する「ニッポン“チャーラー”の旅」。第62回も前回に引き続き、愛知県一宮市へ。愛知・岐阜・三重で店舗展開している人気チェーンによるトレーニングセンターのチャーラーです。チャーラーは、同時に出てこそ完成するチャーラーの