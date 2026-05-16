ひらがなを並び替えてある単語を作る「アナグラムクイズ」！「こ・う・も・ぐ・ろ」の5文字をじっと眺めてみてください。バラバラの文字を脳内でシャッフルして、意味の通る単語を導き出せるでしょうか？ 1分以内に解けたら、あなたの脳の柔軟性はバッチリです！ さあ、挑戦してみましょう。問題：「こ う も ぐ ろ」次のひらがなを並び替えてできる単語を考えてみましょう。こ う も ぐ ろヒント：最後の文字は「も」答えを見る↓